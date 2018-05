Kolm sodiaagimärki, kes on kõige isekamad

Elite Daily kirjutab, et kuigi ka Ambur, Kaljukits ja Skorpion kipuvad olema teistest isekamad, on Jäär, Lõvi ja Neitsi paraku kõige hullemad.

Jäär: kui ma tahan, siis olgu olla!

Jäär konkureerib alatasa kõigiga, kes ta ümber on. See mõjub väsitavalt kõigile välja arvatud Jäärale endale. Kui tal on mingi siht silme ees, võib ta langeda jaburalt madalale, et seda saavutada. Selleks võib ta ohverdada oma sõprussuhteid ja võõranduda lähedastest, sest ta peab iga hinna eest võitma. Enesekindel ja vaimselt tugev Jäär võib endale tunnistada, et ta on aeg-ajalt isekas, kuid ebakindlamad neist ei võta selliseid etteheiteid kuulmagi ja raiuvad, et nemad on vaid «eesmärgile pühendunud» ja «võitlevad õilsa eesmärgi nimel».

Muidugi ei ole sada protsenti kõik Jäärad läbinisti isekad. Mõnikord kasutavad nad oma ambitsioonikust just selleks, et hoopis teisi aidata. Oma lähedase võtavad nad endaga tippu kaasa. Kui leiad nii arenenud Jäära, siis ära temast lahti lase.

Lõvi: alati tähelepanu keskpunktis

Sageli on just Lõvi see, kes peab teiste tähelepanu endale püüdma. Isegi siis, kui on kellegi teise kord särada, leiab tema võimaluse, kuidas kõik pilgud endale püüda. Selle asemel, et teistele sõna anda ja nende juttu kuulata, ootab Lõvi juba kannatamatult, et saaks ise rääkida. See ei ole muidugi alati nii, aga väga paljud Lõvid peavad end maailma nabaks ning mis veel hullem – nad ei saa sellest ise üldse arugi. Lõvi arvab ikka, et ta on kangelane.

Tegus Lõvi, kes peab endast lugu, leiab tähelepanujanu ja teiste vajaduste vahel õige tasakaalu. Ta võib ka teisi nende eesmärkide täitmisel aidata, sest tunneb uhkust oma panuse üle.

Neitsi: kõik teised saavad asjadest valesti aru

Neitsid on halastamatult ja vahel täitsa totralt uhked. Nad on laitmatud perfektsionistid, kes peavad end karbi kõige teravamaks pliiatsiks. Kõik teised on vastutustundetud ja laisad. Neitsi usub, et kuna tema on oma arengusse nii palju aega ja vaeva pühendanud, siis on tal õigus teisi kritiseerida. Seetõttu mõistab ta teisi kergesti hukka ja näitab näpuga kõigi vigadele nagu ta ise oleks perfektne. Neitsi eeldab, et kui on mingi probleem, siis tuleb teistel end muuta. Aga mitte temal, sest tal on kõik hästi. Ära oota, et sa Neitsiga kompromissile jõuaksid, sest nii võid südamepõhjani pettuda. Neitsi meelest peab muutuma maailm tema ümber.