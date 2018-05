Suhteekspert: kuidas muuta abielu lahutuskindlaks?

1. Ära kuula teiste paaride ja pereliikmete nõuandeid

Kuigi teised tahavad teile kindlasti head, kipub kõrvalseisjate nõu tihti kasutu olema. Aktsepteeri nende nõu ja siis unusta see. Vaid te ise teate, milline on teie igapäev ja millised olete koduseinte vahel te ise. Suuremad nõuandjad vaevlevad sageli ise kodus probleemide käes. Ning isegi, kui nõuandja enda suhe on suurepärane, ei pruugi nende nõu teie jaoks töötada.

2. Ära kunagi ütle «Sa kunagi ei...» või «Sa alati...»

Krebsi sõnul teevad sellised väljendid asja konfliktide puhul veel hullemaks. Inimesed kipuvad kaotama argumenteerides fookust. Kui inimene jääb kümme minutit hiljaks, kiputakse süüdistama, et ta jääb koguaeg hiljaks. Sel viisil muudetakse eksimus teise inimese identiteediks ning see muudab kriitika mürgiseks.

3. Küsi juhiseid

Enamus inimesi küsib kaduma minnes juhiseid: liikluses, äris. Suhtes peaks olema see samamoodi. Suhtes olemine viib konfliktini, see on vältimatu. Mõndasid suudab paar ise lahendada, teisi mitte. Oluline on tunda ära, mil vajate abi asjade lahendamisel.

4. Ära võrdle enda suhet teistega

Kui vaatad sotsiaalmeedias teisi paare ja mõtled, et nende suhe on sinu eeskuju, siis astu samm tagasi. Kui kõik laotaks oma probleemid teiste ette, õpiks me kiirelt aru saama, et enda suhe on kõige parem. Teiste suhte kadestamine pole mitte vaid väsitav, aga ka vale. Igas suhtes on probleeme ning neid teistele ei reklaamita.