Toitumisnõustaja kommenteerib: kas soolvee joomine on tervisele hea?

Lamberti sõnul aitab mõõdukas soola tarbimine hoida vererõhku kontrolli all, kuid sellega liialdamine hoopis tõstab vererõhku. Kuigi ta rõhutab, et väiksese koguses on sool organismile vajalik, puuduvad selles vallas põhjalikumad uuringud, kirjutab Independent. Lisaks võib suur soola tarbimine viia keha vedeliku puuduseni.

Teine kontseptsioon, mille vastu toitumisnõustaja seisab, on keha puhastamine. «Idee, et saad oma keha ebavajalikust läbi uhtuda, on skeem. See pseudoteaduslik kontseptsioon on loodud, et müüa sulle asju,» seletab Lambert.