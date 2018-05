Anu Saagim kummutab ilulõikuste müüdi: küpse naise ilu saladus on korralik nahaarst!

«Tänapäeval on õnneks nii, et sa ei pea kirurgi skalpelli alla minema,» ütles Anu. «Võtke endale nahaarst. ärge lihtsalt võtke endale kosmeetikut või massööri – võtke üks hiiglama hea nahaarst, kes on lõpetanud kõik maailma ülikoolid ja teab naha struktuurist väga palju. Selline inimene teeb imesid.»

Muuhulgas rääkis Anu, et tal on plaanis koos tuntud ja tunnustatud meigikunstnik Reet Härmatiga avada spetsiaalne internetisait kõikidele iluhoolikutele, et rääkida, mis tegelikult naistel igavesti noor püsida aitab. Mis on Anu Saagimi alati kauni välimuse saladus, vaata videost!