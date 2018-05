VIDEO: Mis on sama elutähtis nagu õhk ja uni?

Moe funktsioon pole ammu enam inimeste riietamine. Nii oleks liiga igav. See on keel, mille kaudu oma sõnum visuaalikesksel sotsiaalmeedia ajastul publikuni viia. Praegu on igaüks meist ühtaegu nii laval kui ka publiku seas. Huumor on teema, millega flirtimine tasub tingimata selgeks saada, sest olgu su sõnul milline tahes, igatahes aitab see mõtte huviäratavaks, märgatavaks ja kuuldavaks teha! Naer on inimesele sama hädavajalik nagu hingamine või magamine. Tänapäeva maailmas on agressiivsust ja pealetükkivaid pingeallikaid lihtsalt nii palju, et ilma nalja kaitsva filtrita on raske terveks jääda. Solvumisigi ei saa pisiasjaks pidada – see on sümptom. Miski tabab valusasse kohta, ja kui sõna teeb haiget, on samas kohas peidus hingeline põletik. Selmet mõtlematu solvaja poole näppu viibutada või tema kallal hambaid teritada, tuleks tegelikult ravi vajav haige koht üles leida ja ära tohterdada. Huumor on esimene kõrvaltoimeteta loodusravim, mida tõsisema hingetohtri poole pöördumata kohe kasutada saab. Kui taastub võime südamest naerda, on samm positiivses suunas juba tehtud.