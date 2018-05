Viisakuse etalonid: selle rahvuse esindajad tänavad teisi kõige rohkem

Mis puutub kombekusse, on britid alati olnud esirinnas. Just Suurbritannia kodanikud kasutavad kõige rohkem fraasi «aitäh». Väljaanne Royal Society Open Science avaldas uurimuse, mille raames kaasati ka erinevad põliskeeled. Huvitav oli leid, et väheräägitud põliskeeltes ei tänata üksteist pea üldse.