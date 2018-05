Sünnitanud naise suur mure: mees ei taha mu keha vaadatagi, puudutada ammugi mitte

Kui selline enese ümberhindamine ja väärtustamine liialt raske tundub, võiks seda teha koos psühholoogiga. Kirjutate, et psühholoog soovitas ravimeid. Võimalik, et tema nägi teil masendust ja seepärast soovitas ravimid appi võtta. Tõsi, ravimid ei muuda teie suhet mehega, kuid masenduse puhul võib kehakeemia sedavõrd häiruda, et ilma keemilise sekkumiseta läheb kõik ainult hullemaks. Masendusel on nii biokeemiline kui psühholoogiline pool ja tõsiasi on, et masendunud inimene näeb kõike läbi oma negatiivse filtri ning tegelikkuse tajumine võib üsna nihkesse minna. Ise sellest aru ei saa ja lähedased on ka sellises olukorras abitud, sest nende katsed midagi selgitada ei lähe lihtsalt sellest filtrist läbi enne, kui masendus taandub. Väljaravimata masenduse all kannatab nii inimene ise kui lähedased, eelkõige lapsed, sest masendunud emal häirub ka laste vajaduste tajumine, samuti ei suuda ta jagada laste emotsioone, sest see mehhanism on parasjagu kahjustunud. Õnneks on masendus ravitav. Parimaid tulemusi annab ravimite ja psühhoteraapia kombineerimine. Tänapäevastel ravimitel on vähem kõrvalmõjusid kui paarkümmend aastat tagasi. Tähtis on, et ravimite järele ei haarataks kergekäeliselt ja kõigist nendega seotud hirmudest arstiga avameelselt räägitaks. Minu kogemusel on väljaravimata depressioon kordi ohtlikum ja kahjulikum kui ravimite kasutamine arsti ettekirjutuse kohaselt.