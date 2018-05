Retseptisoovitus: sametine köögivilja-juustusupp

Kuna lapsed ja köögiviljad pole just parimad sõbrad, on igas peres hinnatud retseptid, mis aitavad kohustusliku köögivilja annuse tuua maimukeste toidulauale suurema sõjata. Mimosa peakokk on Daily koolisööklates toimuva projekti «Tähed taldrikus» raames lubanud köögiviljadel end inspireerida ja seda just lastele sobival moel. Nii saavadki sel nädalal 22 000 last üle Eesti osa tippkoka retseptide järgi valminud koolilõunatest. Sametine köögivilja-juustusupp paneb lapsed rõõmust rõkkama, sest on mahe, maitsekas ja mõnusalt koorene ning selle puljong valmib naturaalsetest köögiviljadest nagu ka korralikule koolilõunale kombeks. Emadele ja isadele boonusena võib seda suppi ka suurema koguse valmistada, et järgmisel päeval saaks kokkamisvaba õhtut nautida.