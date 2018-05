30-sekundi dušitrikk ainevahetuse kiirendamiseks

Külm dušš ehk temperatuuri seadmine ka vaid pesemise lõpul külmaks (kasvõi 30 sekundiks), on üllatavalt kasulik sinu kehale ja nahale, kirjutab oma blogis toitumisnõustaja Erik Orgu.

Stimuleerib kaalukadu

Külm dušš võib kaalukaotusele kaasa aidata vägagi ootamatul viisil. Inimkeha sisaldab kaht tüüpi rasvkude – valget ja pruuni. Valge rasvkude koguneb, kui tarbime rohkem kaloreid, kui meie keha töötamiseks vajab, ning neid kaloreid ära ei kulutata.

See rasvkude koguneb vöökohta, alaselga, kaela- ja reiepiirkonda ning sellest on kõige raskem lahti saada. Pruun rasvkude on «hea rasvkude», mis toodab meie kehale vajalikku temperatuuri ning aktiveerub, kui me oleme karge külma käes. Külm dušš soodustab energiatagavarude kasutamist just pruunist rasvkoest.

Külm dušš ergutab sind

Hommikul külma duši all käimine ning külma vee voolamine mööda keha hirmutab meid, kuid pärast on jällegi väga hea olla. Külmavee šokile järgneb kiirem pulss, vallandades ringlusesse suurel hulgal verd. Kaasnevad sügavad hingetõmbed aitavad meil kehasoojust taastada ja samas tõstab hapniku juurdevoolu rakkudesse. See annab meile naturaalse energiadoosi terveks päevaks – kohvi pole vajagi!

Parandab juuste läiget ja naha tervist

Külm dušš on kõige parem looduslik viis juuste ja naha eest hoolitseda. Kui kuumal veel on omadus nahka kuivatada (poorid avanevad ja peseme rasu seebiga välja), siis külm vesi aitab poorid kinni hoida, hoides naha niisutatuna ja aidates vältida pesujärgse mustuse kogunemist pooridesse.

Ka juustele pole kuum vesi hea – selle toimel avaneb juuksefolliikul ja juuksed muutuvad kuivusele ja murdumisele enam vastuvõtlikuks. Šampoonita juukseid leige veega ja kasuta seda ka palsami loputamisel. Vahetult enne peapesu lõppu keera vesi veelgi aga jahedamaks – see kindlustab, et folliikulid «lähevad kinni» ja juuksed on peale kuivamist terve läikega.

Parandab immuunsust ja vereringet

Kuna külm vesi ergutab vereringet, jõuab veri paremini kõigi organiteni. See on kiirema ainevahetuse alus ja parandab organite varustatust hapniku ja toitainetega. Ka aitab see tõsta sinu üleüldist stressitaluvust.

Mäletad ju küll, kui vanaisa ütles, et ennast on vaja karastada? See täpselt see ongi.

Parandab lihasvalu ja taastamist

Me oleme kõik näinud, kuidas sportlased käivad pärast trenni jäävannides, et vähendada lihasvalu, aga kiire külm dušš pärast jõusaalis rassimist võib olla täpselt sama efektiivne – eriti hiljem tekkiva lihasvalu ennetamiseks.

Leevendab emotsionaalset madalseisu

Külm dušš leevendab depressiooni sümptomeid, kuna intensiivne kokkupuude naha külmaretseptoritega saadab tohutul hulgal elektrilisi impulsse perifeersetest närvilõpmetest ajusse.

Sellega kaasneb heaolutunne ja märkad, et isegi, kui tunned enne end jõuetu ja tüdinuna, on pärast külma duši väga värske olek ning meeleolugi paigas.