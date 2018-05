Salaja sööjast aasta salenejaks: 64 kilo kaotus andis neiule enesekindluse tagasi

Charlotte oli alati klassi suurim tüdruk, kuid kõige suurem kaalutõus toimus teismeeas. 12 kuuga võttis ta juurde 30 kilo. «Ma võtsin nii kiiresti juurde, et üle keha tekkisid venitusarmid. Häbenesin ennast ja mul oli selle pärast nii piinlik. Vihkasin oma keha üle kõige ja veetsin tunde internetis, et õppida, kuidas kaalust maha võtta. Mulle ei meeldinud avalikus kohas süüa, sest ma arvasin, et inimesed peavad mind aplaks. Tihti peale nälgisin terve päeva, et õhtul kodus üksi olles süüa.»