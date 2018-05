Mures vanem: laps sööb vaid üksikuid asju ja neidki vähe

«Söögiisu on tal üldiselt vilets. Kõhukinnisusega oleme hädas praktiliselt kogu aeg, ta saab juba pea aasta otsa Duphalaci.

Varsti nelja-aastaseks saav laps pole kunagi elus olnud nõus sööma puuvilju – kahjuks viimase aasta jooksul on ta keeldunud ka keedetud porganditest ja peedist. Tükilist toitu ei söö, tekib okserefleks.

Käisime uuringutel, õnneks ei ole mingit soolestiku väärarengut, saime ka füsioterapeudilt näpunäiteid harjutusteks, mis tugevdavad soolestiku tööd.

Kõige raskem on endaga toime tulla – ei tea, kas õigem oleks last sundida-veenda sööki maitsma või toimib see vastupidiselt. Olen väga mures, kuigi vähemalt kevadel olid kaalu- ja pikkusenäitajad normis ning veri korras (liha ei söö ta ka enam aasta aega).

Nutma ajab. Laps oli terve möödunud suve vanavanemate pool. Seal on suur aed, kus ta hoolitseb juba peenarde eest ja aitab marju korjata, aga mitte ÜHTEGI marja ta mitte kunagi suhu ei pane. Joob ka tohutult vähe.

Mis veel aitaks? Homoöpaatia, refeksoloogia? Aeg? Kas võib olla, et tema tahtmatus midagi süüa on seotud sellega, et kodused nii väga ootavad temalt, et ta normaalselt sööks, et ta tajub seda tohutu survena?»

Vastab portaali Tervitus.ee toitumisnõustaja Aet Trisberg:

«Mure poja toitumise pärast on arusaadav. Selge on see, et lapse praegune menüü on väga üksluine. Kui menüüst puuduvad marjad ning puu- ja juurviljad, siis selles saab näha ka soolestikuprobleemide põhjust.

Ühest lahendust probleemile kindlasti pole, küll aga võin pakkuda veidi mõtteid. Kindlasti ei jõua sundimisega kusagile, see tekitab veelgi tõrget söömise suhtes, seega töötaks pigem meelitamise taktika. 4-aastane laps on juba seletustest väga hästi arusaav. Üks võimalus on proovida talle eakohaselt seletada, milleks on mitmekülgne toitumine kehale vajalik. Kui ta ise tunneb ka otseselt vaevusi seoses kõhukinnisusega, siis oleks äkki väike motivatsioon ennast veidi aidata, proovides süüa midagi värsket ja toorest. See on siiski vaid üks abinõu, mida tarvidusele võtta, kindlasti vaid jutuga kogu probleemi ei lahenda.