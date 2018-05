Maailma suurim lastele mõeldud rattasõit tuleb taas

Üritus on tasuta, kuid vajalik on registreerimine. Eelregistreerimine Klubi Tartu Maratoni veebilehel on avatud 21. maist kuni neljapäeva, 24. maini kell 17.00. Reedel, 25. mail on võimalik registreerida 37. Tartu Rattaralli võistluskeskuses Aura veekeskuse ees ning registreerida on võimalik ka ürituse toimumise päeval stardipaikades alates üks tund enne esimese lasteürituste distantsi starti.