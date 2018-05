Naiste Tugi- ja Teabekeskus sai suure annetuse

Annetus on suur, koguti 6200 eurot. Selle toetuse eest saab korda saata palju olulisi asju.

Naiste Tugi- ja Teabekeskus on 2002. aastal Tartus loodud esimene Eesti perevägivalla ohvrite abistamiseks mõeldud keskus, mille inimesed päästavad elusid – nii kaude, aga tihti ka otseses mõttes.

Kuigi riik panustab keskuste toimetamistesse, siis omavalitsused mitte. Aga ka neid tuleb harida, usub MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus juhataja Pille Tsopp-Pagan ja avaldab lootust, et kord nad saavad aru, millist kokkuhoidu keksuste tegevus nende sotsiaalsüsteemi jaoks annab.

«Selle, mis tööks puudu on jäänud, oleme saanud heade annetajate toel,» ütleb Tsopp-Pagan. «Nagu sel aastal BECC oma õhtusöögiga oli. Ja kui meie võimuses on aidata, pole hädalistest keegi abita jäänud. Loodame, et neid sooja hingega aitajaid jagub ka edaspidi.»