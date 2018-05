Kas vibraatori kasutamine muudab naise tuimaks?

Tihti ollakse veendunud, et vibraatori kasutamine muudab naise tundetuks ja selleta ta enam finišisse ei jõuagi. Kuidas on lood tegelikult? Kas neil uskumustel on ka tõepõhi all või on tegu pelgalt pikalt kuival olnud külanaiste kadeduse ja dildomüüjate müügistrateegiaga?

Millised on ohud?

Indiana Ülikooli poolt läbiviidud uuringust selgub, et üle 50 protsendi USA naistest kasutab vibraatorit. Lisaks faktile, et vibraator on väga lõbus mänguasi, on see ka suureks abiks, kui naisel on raske orgasmi saavutada või tippu jõudmine liiga kaua aega võtab. Tegelikult pole leitud tõestust, et vibraatorist saaks sõltuvusse jääda või et selle kasutamine naised tundetuks teeks, kirjutab Ulakas Kaunitar.

Vastupidi, suurenenud verevool suguelunditesse ja närvide stimulatsioon muudab naudingud hoopis võimsamaks ja tõstab tundlikkuse taset, ütleb dr Marsha K. Guess Colorado Ülikooli uuringu põhjal.

Tõsi, iga tööriista, kodumasina ja isegi mänguasja puhul tuleks kõigepealt endale selgeks teha, kuidas seda kasutada. Uskuge või mitte, aga ka seksleludega tuleb kaasa kasutusjuhend. Reaalne kahju, mida vibreeriv sõber võib tekitada, ei ole seotud vibratsiooniga, vaid võimalusega, et inimesed ei tee endale selgeks toodete kasutamis- ja hoolduspõhimõtteid:

1) Hügieeninõuded

Lelusid tuleb puhastada, et hävitada selle külge kinnitunud bakterid. Kui lelu kasutatakse mitme erineva inimese poolt, kaasneb hügieeninõuete eiramisega ka suguhaigustesse nakatumise risk.

2) Kasutuspiirkond

Lelude kasutamisel tasub silmas pidada, millise piirkonna jaoks on mänguasi loodud. Kui kasutada anaalmängudeks toodet, mis pole spetsiaalselt selleks otstarbeks loodud, riskid teadlikult sellega, et lelu sooltesse peitu lipsab ning ummistuse tekitab, lisaks tekib vajadus traumapunkti külastada.

3) Materjal

Sekslelu valides pööra tähelepanu materjalile. Vali meditsiinilisest silikoonist mõnuvahend ning jäta valikust välja kõik kummilaadsest materjalist vibraatorid ja dildod, sest kartma ei pea mitte vibratsiooni, vaid kummilaadse materjali töötlemisel kasutatud ftalaate, millel usutakse olevat seos viljatuse ja vähi tekkega. NB! Usalda vaid tuntud tootjaid, kes loovad oma lelusid koostöös naistearstidega ja osta vaid originaalpakendis tooteid!

4) Libestusvahend

Kui kasutad vale libestusvahendit, võid avastada, et su lelu on mõne aja pärast kaotanud oma esialgse tooni ja muutunud poorseks ning hakanud koguma baktereid – kuldreegel on, et vee baasil libestid sobivad kõikide leludega; õlide baasil libesti puhul pead leludega sobivuse kohta pakendilt infot otsima (mõned õlid sobivad leludega kasutamiseks, teised mitte); silikooni baasil libestid hoia aga heaga silikoonleludest eemal (vedel silikoon ja tahke silikoon ei sobi kokku, kuna reageerivad omavahel).

5) Jõud ja tempo