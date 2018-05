Salme Dutt – täiskohaga revolutsionäär ja hall kardinal, kes tundis end orvuna

1922.aasta jaanuaris kirjutas Salme Pariisist Sulo Wuolijoe õele Tyyne Haverile abipalvekirja. Ta olevat Lõuna-Prantsusmaal, tundvat end jälle haigena, kuid Soome ja Inglise valitsus ajavat teda taga. «Mul pole passi ega ükski riik ei võta mind vastu. Elan siin valenime all. Minu ainus lootus on Einolt lahutus saada ja hakata selle maa seaduslikuks alamaks, kus ma saan tööd teha ja tervist parandada. Kas sina, armas Tyyne, saaksid Einoga rääkida ja talle selgeks teha, et ta peab, tõesti peab nõustuma.» See eluperiood konspiratiivkorterites pole leidnud hiljem ei Salme ega Rajani poolt valgustamist. On oletatud, et vähemalt 1922.aastal oli Salme illegaalselt Inglismaale saanud ja tegi koostööd Duttiga, kes oli asutanud kommunistliku ajakirja Labour Monthly.