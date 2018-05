Toitumisnõustaja Katri Merisalu: lapse ülekaalulisuse eest vastutab eelkõige lapsevanem

«Toitumise puhul on tegemist ellujäämiskunstiga, mida valdab tänapäeval üha vähem inimesi,» märkis Katri Merisalu. «Eduühiskonnas keskendutakse raha teenimisele ning tagaplaanile on jäänud kvaliteetaeg perega: koos söömine, sportimine ning isegi üksteisega rääkimine. Kui me ei õpi sööma õigesti ja ratsionaalselt, siis seisavad ka meie tulevased põlvkonnad silmitsi meie tegemata jäänud töö tagajärgedega. Lapsevanem on number üks eeskuju oma lastele, kes vastutab oma laste tervise eest otseselt.»

Merisalu soovitab peredel vähemalt ühe toidukorra päevas valmistada ja süüa koos: «Kõige tervislikum on, kui pered teeksid koos süüa, mitte nii, et ema või isa vaaritab üksi köögis ning samal ajal istuvad lapsed oma nutiseadmetes. Ka pere vaimsele tervisele mõjub hästi, kui tullakse kokku, tehakse koos süüa ning vesteldakse omavahel, ilma et keegi oleks ninapidi nutitelefonis. Söömine peab olema ennekõike meeldiv ja rahuldust pakkuv tegevus.»