Retseptisoovitus: ricottatäidisega spinatiravioolid

Sega munasegu alguses kahvliga järjest rohkem jahu sisse, ning kui peaaegu kõik on segamini, siis võta appi käed ning sõtku tainas ühtlaselt siidiseks.

Kui tainas on puhanud, siis rulli see pastamasinaga kõige õhema tasemeni. Mulle meeldib tainast kõige jämedamal tasemel 5 korda masinast läbi lasta seda vahepeal uuesti kokku voltides - see aitab kuidagi eriti siidise tulemuse saada. Järgmistel tasemetel piirdun kõigil ühe rullimisega.