Normaalne Norman paljastab: miks meestele suuseks nii väga meeldib?

Olulisem on ikkagi see, et suuseksi ajal on kogu fookus mehel. Minul. Ja selle käigus ei pea ma mitte midagi ise tegema, ma saan lihtsalt voodis pikutada või seina najale toetud, või, no las ma mõtlen, eriti heal juhul sekund pärast koju saabumist ja veel tänavakingades välisuksest kinni hoida või hoopis piknikutekil taevast vaadata või siis diivani peal istuda ja ühe silmaga rallit jälgida või… no neid variatsioone on lõputult! Ja siis samal ajal, kui ma ise midagi tegema ei pea, saan ma vaadet nautida.

Juba Kaur Kender on sellest kirjutanud, et pool suuseksi võlust on visuaalne. See on nagu lähikaader, mängu tulevad pilgud ja küüned ja juuksed ja kerge pilk dekolteepiirkonnale. Mees tunneb end nagu pornofilmitaar, kellega tegeleb hästimakstud meelas kiisu, ja see on väga äge. See on sel juhul ka väga äge, kui ta sind muidu päevast päeva austab ja toetab, sinuga koos feminismi rasket võitlust võitleb ja vaatab, et sina ka ikka saaksid, et nõud oleks pestud ja et ta kuidagi midagi valesti ei ütleks. Tegelikult just mida rohkem ta muul ajal sind austab, seda rohkem see üks vastupidine olukord talle meeldib. See üks hetk on ainult tema oma, ta saab lasta õue mängima koopamehe, keda ülejäänud päeva range luku taga hoiab, ja sa ei saa teda ju selle eest süüdistada.