Normaalne Norman selgitab: miks kõik Tinderis kirja panevad, kui pikad nad on?

Miks on nii paljudel meestel Tinderis kirjas, kui pikad nad on? Mind ei huvita see ju absoluutselt! Ma tahan hoopis teada, kas nad loevad raamatuid ja oskavad nalja teha!

See küsimus on sulle arusaamatu selle pärast, et sina oled lühike. Oled ju? No ma ütlesin, et oled! Siis ära tule mulle rääkima, et pikkus ei ole oluline. Sinu jaoks ei olegi, nii nagu ei ole rikaste jaoks probleem raha ja sünnist saati saledad ei pea lugema kaloreid.

See on järjekordselt üks neid asju, millest tänapäeval ei taheta enam rääkida, sest me oleme kõik nii tsiviliseeritud ja võrdõiguslikud, aga las ma siis ütlen välja: tegelikult tahaks iga mees oma naisest pikem olla. No jumala eest tahaks, nagu ta ka tahaks olla tugevam ja teenida rohkem!

Seega panevadki mehed oma pikkuse kirja kahel põhjusel. Kui nad ei ole eriti pikad, no on seal kuskil meeter-seitsmekümnendates, äärmisel juhul isegi kuuekümnendates, siis nad kirjutavad selle üles igaks juhuks. Et naised teaksid, et kui nad on lühikesed numpsikud, siin on ideaalne tüüp, kellega koos lühike numpsik olla. Ja pikkadel palun mitte üldse tulla õrritama.

Kui nad on aga pikad, kas lihtsalt või lausa väga pikad, siis nad tahavad öelda: tulge! Kallid daamid, kes te ei taha elada läbi piinlikke momente, kus lähete pimekohtingule ja tüüp vaatab teile alt üles, tulge nüüd! Mina kannatan ära. Minuga on mõnus tantsida ja suudelda, keegi ei pea ennast veidralt tundma!