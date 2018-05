Kolm nippi, kuidas säilitada maasikaid

Letid on välismaistest maasikatest lookas ja esimesed kodumaised marjadki valminud – hea ja kasulik maasikas on mõnus vahepala, mille sajas grammis on kõigest 32 kalorit. Projektis «Väärtustades toitu» annab Eesti Korteriühistute Liit mõned nõuanded, kuidas maasikaid paremini säilitada.