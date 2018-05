Neli lastele vastumeelset toitu, mis kavalate nippidega meelepärasemaks teha

Tippkokk ja mitmete kokaraamatute autor Angelica Udeküll usub, et tervislikud maitsed sunniviisiliselt lapse südamesse teed ei leia, küll aga on võimalik mitmed esiti ebameeldivana tunduvad toidud ja kooslused neile meelepäraseks muuta pisukese kavaluse ja omavahelise suhtlemisega. Udeküll tõestab seda ka Daily koolisööklates toimuva projekti «Tähed taldrikus» raames, kus serveeritakse sel nädalal tippkoka retseptivaramust pärit õpetuse järgi valmistatud räimesuppi. Viimasele lisab mahedust koorene leem ja tänu tagasihoidliku maitsega kala kasutamisele on see tervislik supp meeltmööda nii pere suurimatele kui halastamatutele väikestele toidukriitikutele.

Tippkokk, kes suudab panna tuhanded koolilapsed sööma räimesuppi, koondas mõned kavalad nipid, mis aitavad laste põlatumad toidud neile meelepärasteks muuta.

Kala

Kala on väärtuslik toiduaine, mis sisaldab rohkelt kasulikke vitamiine, mineraalaineid ja omega-3-rasvhappeid. Lapsevanemate kaunites unistustes kuulub pere noorimate menüüdesse vähemalt kord nädalas mõni kalaroog. Reaalsuses aga kirtsutavad lapsed selle mõtte peale nina. Suurteks kalasõpradeks saavad tavaliselt need, kes on esimeseks näputoiduks juba alla aastaselt saanud ka kala ning uue maitsega harjuda jõudnud. Kindlasti võiks kalaroogadega tutvumiseks kasutada peitmistehnikat ja valmistada väärtuslikust toorainest kotlette ja ahjuroogasid või peita näiteks kodumaist kala pastakastme sisse. Kui laps on suur supisõber, võib köögiviljadega leemele lisada kala ja uut maitset pehmendada näiteks koore lisamisega. Silmas tuleb pidada ka seda, et iga kala iseloomustab sellele omane maitse, mistõttu ei tohiks ühe kala maitsmisega veel alla anda. Kala sööma õppimine võib kujuneda pikemaks protsessiks, kuid oluline on teekonna käigus välja selgitada lapsele meelepärane kala ja seda talle sobival viisil serveerida. Olgu see siis supp, ahjuroog, krõbedaks praetud filee või sootuks midagi muud. Kuna uue maitsega harjumiseks kulub 8-15 söögikorda, on lapsevanematel oluline säilitada rahulik meel ja järjepidevus.

Köögiviljad ja salatid

Teatud vanuses hakkavad lapsed tervislikke köögivilju ja värsket salatikraami üha enam alles jätma või nendest üldse keelduma. Siin tuleb lapsevanemal olla järjepidev, loov ja leidlik. Lapsed on toidu tekstuuri osas tundlikud, mistõttu tulekski välja selgitada, kas lapsele meeldivad püreestatud, suuremate tükkidega või üldse riivitud köögiviljad. Mõni laps on maitsetele ja tekstuuridele nii tundlik, et võib suure rõõmuga süüa toorest porgandit, kuid küpsetatud kujul ei lähe see pisipõnni suust kohe kuidagi sisse.