Emotsionaalne kohtumine: mida ütles prints Harry altari ees Meghanile?

Sotsiaalmeedia on täis Meghan Markle'i ja prints Harry imeliste pulmade emotsioone. Pisaraid pühkiv ja huulde hammustav prints võitis kiirelt kõigi fännide südamed.

Kui Meghan altari ette jõudis, küsis prints kuuldavasti oma pruudilt, kas kõik on korras. Seejärel lisas: «Sa näed imeline välja,» ning hammustas huult. Osad väidavad, et peigmees lisas veel, kuidas tal on Meghaniga vedanud. Vaata emotsionaalset kaadrit.