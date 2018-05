Psühholoog Kätlin Konstabel: miks laseb keegi endale korduvalt liiga teha?

Teine kord võib juhtuda, et kuigi sisimas ollakse katki, püütakse end ometi veenda, et ei juhtunudki midagi erilist või et oldi ikka ise süüdi – seda teinekord isegi vägistamise korral. See on kaitsemehhanism. Tihti on sellise eneseveenmise taga tohutu häbi ja piinlikkus. Häbi, alandus, abitus oma täieliku jõuetuse tõttu - need on loomulikud emotsioonid, kui kellegi vastu on vägivalda kasutatud. Neid tundeid tahaks iga hinna eest maha suruda, koledat kogemust unustada. Inimestele meeldib ju ka uskuda, et neil on elus toimuva üle kontroll, ja seega on kohati isegi lihtsam süüdistada toimunus ennast. Siis saab mõelda, et edaspidi teisiti käitudes minuga midagi halba ei juhtu. Nii võib paraku aga jõuda selleni, et naine võtab selle igapidi õige-korralik-tagasihoidlik-turvaliselt olemise otsimist nii tõsiselt, et see muutub omamoodi kinnismõtteks… Ja ometi ei saa nii kunagi mingit garantiid, ega muutu pikas plaanis enesetunne paremaks.

Vaikima võib panna ka hirm selle ees, mis kõik asja avalikuks saades juhtuda võib, eriti kui ahistaja puhul on tegemist tuttava või mingil moel tuntud inimesega. Kardetakse, et teadasaajad hakkavad ohvrit naeruvääristama või süüdistama ja et küsitakse ikka sedasama küsimust: kui oli nii vastumeelne, miks sa midagi ei teinud. Teadmine, et kõik arutavad sinu moraali, suhete ja intiimelu detailide üle, võib olla hirmutav. Kui teo toimepanija on olnud hea renomeega ja pealtnäha igati korralik inimene, on ümbritsevate uskmatus sageli veel suurem ja lisanduvad süüdistused, et isekas ohver rikub lugupeetu ja tema lähedaste elu ära. Lisanduda võib hirm kättemaksu ees – ahistajast kolleeg või ülemus võib edaspidise karjääri kuulujutte levitades ära rikkuda, muidu tuttav samal meetodil vabastada ohvri sõpradest. Võib olla ka kahtlus, et kas oma partner, sugulased ja sõbrad sinu versiooni usuvad.

Seega, isegi kui naine on täiesti teadlik, kui laastavalt ahistamine (või muu seksuaalvägivalla kogemus) ja selle enda teada jätmine tema vaimsele tervisele mõjub, võib ta poolt- ja vastuargumente kaaludes otsustada, et rääkimine läheb lihtsalt igas mõttes liiga kulukaks, elu võib muutuda lausa põrguks.

Mida teha?

Kui mis iganes soovimatu seksuaalse alatooniga tähelepanuosutamine aset leiab, siis oluline on ikkagi reageerida võimalikult kohe kui see toimub. Iga reageerimise eeldus peab aga olema kiire ja adekvaatne ohuhinnang - olukord ei tohi ohvri jaoks hullemaks minna. Tähtis on, et sõnum «see ei meeldi mulle, lõpeta kohe» oleks võimalikult selge. Kui tekib vajadus politseisse pöörduda, siis paraku üks kriitiline küsimus on, et kas toimunu oli ikka ohvri tahte vastane.