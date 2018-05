Kuidas sotsiaalmeedias kuulsaks saada? Meigikunstnik Liisa Leetma jagab nippe

Liisa sõnul ei osanud ta Instagrami kontot tehes oodata, et vaid mõne aasta pärast saab temast üks suurimate jälgijanumbritega Instagrami-kasutaja Eestis. Kiire elutempo juures leiab ta aega vestlemiseks fotosessioonil koos noore fotograafi Marleen Muhustega.

«Eks ma alguses ikka pigem iseenda jaoks pilte üles panema hakkasin,» meenutas Liisa oma Instagrami-teekonna algusaegasid. Tasapisi hakkasid moekunstniku pildid meeldima aga ka võõrastele inimestele ning Liisa üllatuseks hakkasid viimased tema tegemisi jälgima. «Mõtlesin küll, et olen tavaline tüdruk Viljandist, aga võib-olla just see inimestele meeldibki – keegi, kes jagab teistega oma igapäevast elu ning on kahe jalaga maa peal. Minu jaoks on väga oluline, et oleksin sotsiaalmeedias sama inimene, kes ma olen päris elus,» selgitas Liisa.

Liisa Leetma. FOTO: Kersti Nigla

«Mulle väga meeldib, et noored tüdrukud julgevad tänaval juurde tulla, koos pilti teha ja juttu puhuda. Kui ma saan olla kasvõi ühele tüdrukule positiivne eeskuju, siis ma olen seda väga hea meelega,» ütles Liisa, kelle sõnul on just jälgijatega suhtlemine parim osa tema sotsiaalmeedia karjääris.

Üha kasvav Instagrami jälgijaskond on positiivselt mõjunud ka Liisa meigikunstniku-karjäärile. «Sageli tulevad minu juurde neiud-naised, kes ütlevad, et «oo, nägin Instagramis sinu tehtud meiki ja tahaks endale ka sellist!». See, et ma saan sotsiaalmeedias oma tööd jagada ja seeläbi mitte ainult uusi kliente saada, aga ka ennast loominguliselt väljendada, on väga mõnus ja mugav,» rääkis Liisa.

Liisa Leetma. FOTO: Kersti Nigla

Üks põhjus, miks Liisa on Instagramis niivõrd populaarseks tõusnud, on tema endi sõnul üles laetud fotode kõrge kvaliteet. Vähemtähtis ei ole ka postitamise sagedus – et hoida pildivoog stabiilsena ning fännid huvitatuna, tuleb postitada iga paari päeva tagant. Igapäevatoimetusi jagab naine aga Instagram story’des ja seda üldjuhul lausa mitu korda päevas. «On pilte, mis väärivad eraldi postitust, ja on pilte, mis on lihtsad, igapäevased hetked minu elust. Väga mõnus, et nüüd on võimalus ka väiksemaid, aga mõnes mõttes isegi väärtuslikemaid hetki jagada – näiteks meeldib mulle väga panna story’desse pilte oma klientide meigist, kes sellega nõus on,» kiitis Liisa stories-funktsiooni.