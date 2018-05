PEIGMEHE PULMABLOGI: miks me oma pulma lapsi ei kutsu ja kuidas valida pulmatorti?

FOTO: Erakogu

Tort ei saa tulla mandrilt...

...sest ideaalis võiks ta peokohta jõuda vahetult enne serveerimist. Kindlasti olete te näinud komöödiafilmides, mis kõik tordiga võib juhtuda – see võib maha kukkuda, koost laguneda, ära sulada jne… Olen seda kõike päriselt näinud, seega tort peab saabuma koos tordimeistriga peokohta! See on meie tingimus ka teiste pulmade juures.

Niisiis valisime Hiiumaalt endale tordimeistri. Päris huupi me seda otsust siiski ei teinud, vaid otsuse langetasime eelnevatele headele kogemustele tuginedes. Soovitame alati tellida ka proovitordi, nii toimisime ka meie. Visuaalselt nägi tort välja täpselt selline, nagu olime ette kujutanud. Väikesesse torti oli mahutatud neli eri maitset, mille vahel pidime valima. Kuigi esmapilgul tundus kõik nii, nagu olime soovinud, pidime ikkagi sisse viima muudatused. Šokolaadibiskviit, mis tundus algul hea mõte, oli liialt domineeriva maitsega ning veidi kuiv. Kirjutasime tordimeistrile tagasiside, et ta saaks kohendada maitseid vastavalt meie soovidele: mahlasem, hele biskviit, rohkem marju jne ning tellisime endale uue proovitordi. Vaatame, kas saame täpselt selle, mida hing ihaldab, pealegi on päris lõbus seda jälle ja jälle kogeda. Seda oma pulmatordi söömist.

Siinkohal võin öelda, et ausus on kõige olulisem ning kunagi ei tohi peljata tõtt rääkida. Seega kui on midagi, mida saab muuta, siis tuleb öelda ja seda teha.

Pulmatorti tellides peab kindlasti tähelepanu pöörama (lisaks eelpoolmainitud asjadele), millist toorainet kasutatakse, kas maitsed tulevad marjadest või ainult essentsist, kui palju maksab kilo ja mitu grammi arvestatakse külalise kohta, kas tordimeister on kindel, et saab hakkama erilahendusega, mida ta enne teinud ei ole? Seda viimast soovides peaks meister juba ka proovitorti visuaalselt jäljendama. Tuleb arvestada ka sellega, et mida kõrgemaks soovite torti saada, seda rohkem tuleb mahlakuse osas järeleandmisi teha. Ja loomulikult on välimus oluline, kuid maitse on siiski kõige meeldejäävam.

Samad reeglid on ka soolase toidu maitsmisel, mida soovitan julgelt toitlustajalt paluda. Degusteerimisel avaldage kindlasti oma arvamust, sest ainult nii saab kohandada teile meelepärase menüü. Kohtumisel pange endale paika, kas soovite à la carte’i, buffet’d, vaagnatel serveeritult või hoopis kombineeritud varianti kõigest. Endiselt on kõige populaarsem buffet-laud, kus iga külaline saab ise valida, mida ja kui palju ta sööb. Mõnikord näen, kuidas inimesed ehmuvad, kui ütlen, et soolast toitu peaks vähemalt 1 kilo inimese kohta arvestama, kuid see on peaaegu fakt, et nii see on. Pulm on pikk üritus, kus süüakse terve õhtu ja eri kellaaegadel... toitu kulub palju. Catering’iga kohtudes peaks kindlasti uurima ka inventari ja teenindajate olemasolu, toidu valmistamise meetodit jne. Meid ootab catering’iga kohtumine veel ees, eks näis, kuidas see läheb.

FOTO: Erakogu

Ümmargune, katkematu rõngas sümboliseerib lõpmatust, kus puudub algus ja lõpp...

...kuid meie sõrmused ei ole veel meiega. Tunnistan ausalt, et sõrmuste valimine on veidi unarusse jäänud. Käisime kevadel Soome ja Eesti pulmamessidel, et leida uusi ja põnevaid teenusepakkujaid, nii saime kokku ka ehtekunstnikega. Proovisime eri stiile ja lahendusi ning saime aru, et meile meeldib klassikaline abielusõrmus. Peale selle, et sõrmus peab sinuga sobima, ei tohi ta segada sinu igapäevatoimetusi.

Praegu on meil õhus veel küsimus: kas valge või kollane kuld. Kuid kuna pulmadeni on jäänud vähem kui 90 päeva, siis peaksime oma otsusega kiirustama...

Järgmisel korral…