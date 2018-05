SÕBRANNA.EE LONDONIS: vaata, mis toimub kuninglike pulmade eel!

Tuleb tõdeda, et londonlased ise ei lase endid väga toimuvast häirda. Nende slogan keep calm and carry on kehtib siin igapäevaselt. Kuigi ohutase on viidud peaaegu kõrgeimale tasemele ning ametivõimud ei kahtlegi, et midagi toimub - küsimus on vaid, millal ja kus intsident aset leiab ning, mis peamine, kui hästi ohu kõrvaldamisega hakkama saadakse.