Ingrid Margus: ma ei kujuta ette omavanust meest enda kõrval!

«Ta ei ole tavaline 38-aastane mees. Ta on niivõrd nooruslik ja loominguline, tegeleb muusika, filmi, kunstiga,» räägib Margus. «Minu kõrval on keegi, kelle sees elaks nagu veel seitse inimest, kel igaühel on oma professioon.»

«Ma vist isegi ei kujutaks ennast ette omavanuse kõrval,» ütleb ta vastates ajakirjaniku küsimusele vanusevahe kohta. «Vanuseteema on ka nii erinev: on mingid inimesed, kellel omavahel lihtsalt klapib ja ei ole oluline, kui vana keegi on, vaid oluline on see, kus keegi enda sees parasjagu on.»