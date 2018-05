Imeilus Ingrid Margus väldib rolle, mis ekspluateerivad tema ilu

Põhjus seisneb selles, et kui lavastajad näevad peamiselt vaid näitlejanna ilu, ei kipu nad talle teinekord andma sisukaid ja kaalukaid rolle.

«Praegu ma ei tunne, et ilu võiks olla [mulle veskikivina] saatuslik, sest tõsiseltvõetavaid tööotsi on küll,» lausub «Lõksus» peaosa, mõrvarühma uurijat Maria Holmi mängiv Margus. «Aga kindlasti on oht, et võib-olla tahetakse mind sinnapoole lükata. Pean ise olema teadlik, et ei lase sel juhtuda. Kõike ei pea vastu võtma, mida pakutakse.»

Samas ei eita Margus, kes on teinud kaasa ka seriaalides «Litsid» Alice’ina ja «Meriväljas» noore Annana, et kaunis välimus annab näitlejana eeliseid. «Kindlasti on teatud osade puhul oluline, milline inimene välja näeb,» ütleb ta, ent lisab: «Aga uskuge mind, [minus] on veel midagi!»

Noorpõlves kümme aastat võistlustantsuga ning ka modellitööga tegelenud Margus avaldab Arterile, et teda häirib, kui arvatakse, et näitlejana on teda edu saatnud tänu sellele, et ta on lihtsalt ilus, ja et ta ei ole ise saavutatu heaks mitte midagi teinud. «Olen küll!» kinnitab ta.

Lisaks sellele, kuidas ta sai juba teise aasta lavatudengina peaosa kommertskanali krimiseriaalias, räägib Margus Arterile ka sellest, miks on nii oluline, et tema elukaaslane kunstnik Martin Saar on temast tunduvalt vanem – 14 aastat – ning miks ta ei kujuta ette kooselu endavanuse noormehega.