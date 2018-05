Pildid: supermodell Cindy Crawford tegi tütrega esimese kampaania

Cindy Crawford on olnud OMEGA kellafirma esindusnägu juba 20 aastat, kirjutab TheSun. Nüüd tegid nad esimese mustvalge kampaania koos tütrega. Ema ja tütar näevad piltidel välja pigem kui õed, on paljud kommenteerinud.

16-aastane Kaia on tunnistanud, et külastab tihti ema kappi ning võtab ema riideid. «Meil pole sama jalanumber, mis ärritab mind, sest lootsin, et saan tema kingad varastada,» kommenteeris tütar ning kinnitas, et ema riided on tema jaoks ikoonilised.