Kas tõesti? Kuningliku pruudi meigi eest vastutab just tema

Miljonid televaatajad ja sajad pulmakülalised ootavad hetke, mil kaunis pruut sõidukist välja astub. Igaüks sooviks sellisel hetkel veatu välja näha. See puudutab eriti meiki, mis võib olulisel hetkel päästa palju. Meghan Markle, sarnaselt Kate Middletonile, meikarit ei palka.

Näitlejanna kavatseb teha ise enda meigi. Teda on abistamas kaks lähedast sõbrannat. Allika sõnul saabuvad sõbrad Windsori lossi juba enne pulmi ning nad majutatakse meeskonnaga sarnaselt, kirjutab TheSun. Hetkel pole veel selge, kes saavad olema need toetavad käed, kes Meghan Markle pruudimeigi tegemisel abiks on.