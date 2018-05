Kuidas mõjub alkohol kaalulangusele?

Vahel ju võib?

Paljud inimesed tarvitavad aeg-ajalt alkoholi ja kui kogused on mõistlikud, siis ei sega see kuidagi elu ega ohusta tervist. Normaalkaalus ja terve täiskasvanud inimese organism tuleb mõõduka napsukogusega toime ja ei tekita erilisi probleeme. Kui eesmärgiks on kaalust alla võtmine või üldise enesetunde parandamine, siis tuleks enne veiniklaasi haaramist pikemalt mõelda.

Mõju organismile

Alkoholi tarbides imendub see maost verre ja sooltesse ning jõuab kõikidesse organitesse. Enamus alkoholist lõhustub ja väljub verest maksa kaudu. Mida rohkem alkoholi tarbibitakse, seda rohkem peab maks tööd tegema.

Kindlasti oled kogenud, et ka väikese koguse joomine mõjutab mõtlemist ja koordinatsiooni. Alkoholi võib mõjuda erinevalt ja seda sõltuvalt soost, vanusest, kehakaalust, joomise kiirusest ja söödavast toidust. Näiteks naistel tekib joove palju kiiremini, sest nad on üldiselt väiksemas kaalus ning kehas on vähem vett ja rohkem rasva kui meestel.

Ebameeldivad faktid

Regulaarne tarbimine võib põhjustada maksa pöördumatu kahjustuse või maksavähi tekke.

Kahjustab imuunsüsteemi.

Kõhunäärme kahjustamine ning sellest tulenev diabeedi tekkimine.

Ärritab magu ja isegi väike kogus võib tekitada iiveldust ja seedeprobleeme.

Mõjutab otsustusvõimet ja reaktsioone.

Põhjustab probleeme mälu ja keskendumisega.

Häirib une tsükleid, mis takistab väljapuhkamist.

Rasva ladestumine

Kvaliteetne punane vein pakub vahel koos toiduga tõelise maitsenaudingu. Suuremas koguses toidu kõrvale joodud alkohol aga ärritab seedesüsteemi ning põhjustab veresuhkru kõikumist. See põhjustab olukorra, kus organism talletab toidust ja joogist saadud energia rasvana siseorganite vahele. See põhjustab õunakujulist rasvumist, mis on aina suurem probleem meie enda tervisele.

Suurenenud söögiisu

Alkohoolsed joogid sisaldavad tegelikkuses rohkem kaloreid, kui inimesed arvata oskavad. Näiteks peale sauna joodud õlles võib olla keskmise mehe päevase kaloraaži jagu energiat. Alkoholi toimel glükogeeni tootmine maksas väheneb ja nii langeb veresuhkru tase. See tekitab söögiisu ja vähenenud kontrolli tõttu tehakse joogise peaga ebatervislikumaid toiduvalikuid, milleks võib olla südaööl söödud burger või rasvased friikartulid, mida muidu ei sööks.

Toimetulek pohmelliga

Kui organism ei tule alkoholi põhjustatud kahjude likvideerimisega samal päeval toime, siis on järgmisel hommikul pohmell. See tekitab suurt janu, sest organism tahab üleliigse alkoholi kontsentratsiooni lahjendada. Kuna hapnikuvarustus ja ainevahetus võivad olla häiritud, põhjustab raske pohmelus südame kloppimist, kõhulahtisust ning oksendamist. Selleks, et aidata maksal eelmisel õhtul sisse joodud mürkidest vabaneda, tuleb piisavalt vedelikku tarbida ja korralikult süüa. Lillkapsas, spargel ja isegi tavaline kapsas sisaldavad ensüüme, mis toetavad maksa tööd. Tee kapsast ja muust rohelisest värske salat ja joo sinna kõrvale võilillejuurtest tehtud teed, mis mürke väljutab.

Mõõdukas tarbimine

Alkoholi tarbimise piiramine ja vähendamine on valik, mis toob sulle igas eluvaldkonnas kasu. Nii füüsiline kui vaimne võimekus suurenevad ning toitumine muutub tasakaalustatumaks. Kehakaalu kontrollimisel kehtib alkoholi puhul reegel, et mida vähem, seda parem. Kindlasti ei pea endale kõike ära keelama ja väike patustamine tähtpäevadel ei takista eesmärkide saavutamist. Paljudele inimestele on alkoholi tarbimine seltskonnas viibides lõõgastav ajaveetmise viis. Igal üritusel ei pea tingimata alkoholiklaase kokku lööma. Vahel tuleb lihtsalt öelda: «Ei, aitäh. Ma täna ei joo.» Seltskondlik surve ei peaks olema alkoholi pruukimise põhjuseks.

Lahjenda ja leia alternatiive

Soovitan veini juues seda mineraalveega lahjendada või proovida erinevaid alkoholivabasid kokteile, mida seltskonnas olles nautida. Planeeri järgmisesse päeva mõõduka koormusega treening, et uuesti õigele rajale saada ja ennast oma tervislikus kehas hästi tunda.

Kokkuhoid