Sõbranna test: milline kehakoorija annab parima tulemuse?

FOTO: Erakogu, Marsaana

SeeSee kehakoorija

Hind: 14,90€

Hea: Mõnus! See oli esimene mõte. Hea suurusega terad koorijas annavad mõnusalt tunda, kuid ei kraabi nahka liialt. Jätsin katsetuse vahele mõned nädalad vahet ning te oleks pidanud nägema vanni põhja, kui koorija maha pesin! Kui ma ise ei teaks, oleks arvanud, et olen vähemalt kuu aega pesemata olnud. Silmaga oli näha surnud naharakke. Järelikult töötab!

Halb: Mis ei meeldi, on see õline tunne, mis nahale pärast koorimist jääb. Vesi valgub mööda nahka alla ning nahk tundub õline. See kaob küll üsna kiirelt ära, kuid ei tekita vaimustust.

FOTO: Erakogu, Polhem

The Konjac Sponge

Hind: 12,90€

Hea: See toode tekitas minus kõige suuremat emotsiooni. Mitte seetõttu, et oleksin näinud tohutuid tulemusi, vaid just oma tehnoloogiale. Ma polnud varasemalt sellise käsnaga kokku puutunud ning kui kolleeg selle toimimist mulle seletas, kibelesin juba proovima. Ideaalne igapäevaseks puhastuseks. Taimekiududest käsnale pole vaja puhastusvahendeid lisada, vaid sooja vee all see pehmemaks muuta ning ringjalt nahka masseerida. Vinge! See leiab kindlasti koha minu vannitoas ka edaspidi. Saadaval erinevate nahatüüpide jaoks.

Halb: Tunne on pärast käsnapesu küll puhtam ja värskem, kuid keeruline on tunnetada, kui kaua ühte käsna kasutada võiks. Juhistes on öeldud, et mida paremini seda hoitakse, seda kauem püsib. See ei anna kasutajale kuigi palju informatsiooni. Lisaks ei kujuta ette, mida käsnas saab muuta, et sobiks erinevatele nahatüüpidele.

FOTO: Erakogu, Marsaana

SeeSee näokoorija

Hind: 12,90€

Hea: Terad on kehakoorijast oluliselt väiksemad. Tegelikult lausa nii väikesed, et ei saa arugi, et see koorija on.

Halb: Miks on sel tuubil keeratav kork? Väga ebaugav on dušši all kasutada. Sellise tuubi puhul võiks kasutada pealelükatavat korki. See häiris veel päris mitmendal pesukorralgi.

FOTO: Erakogu, Polhem

It's SKIN MangoWhite geel

Hind: 11,90€

Hea: Mõnusa lõhnaga geel. Jätab naha mõnusaks, kuid ei tekita suurt vau-efekti. Mugav kasutada tänu heale korgile.

Halb: Ilmselt selle toote kõige kehvem (ja ainuke) põhjus on see, et ei ole midagi halba öelda. Hea regulaarseks kasutamiseks, kuid jätab suurema muljeta.

FOTO: Erakogu, Marsaana

Foamie

Hind: 9,90€

Hea: Väga kihvt ja mugav lahendus. Nuustiku sees on seep, mis ise muudab vee all nuustiku vahuseks. Hiljem ei pea seda meeleheitlikult seebist puhastama, vaid kuivab ise puhtaks. Ilmselt mugavus ongi selle toote põhiväärtus.

Halb: Lisaks tavalisele nuustiku efektile ei paku see midagi uut. Koorib täpselt nii kõvasti kui ise enda nahka hõõrud.

FOTO: Instagram

Madara Oil-To-Milk näokoorija

Hind: 24,99€

Hea: Selle koorija puhul on efekt ilmselt kõige tuntavam. Tootel on mitu erinevat etappi, mida näohooldusel kasutada. Esmalt saab kuivalt toodet näole masseerida ning tunda ka koorivaid terakesi. Näole vett lisades, muutub toode piimjaks vahuks ning aitab seda õrnemalt puhastada.

Halb: Kindlasti hind. Madara koorija on teistega võrreldes üsna krõbeda hinnaga. Kes siiski otsib midagi väga head ja raatsib sellesse investeerida, peaks olema tootega rahul.