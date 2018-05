Piilu kaadri taha: 37-aastase Alessandra Ambrosio pikk tööpäev bikiinimodellina

Ujumisrõivaste bränd julgustab naisi oma unistusi täitma ja tegelema sellega, mis neid õnnelikuks teeb. «Ma võin sellega kindlasti samastuda,» tõdes kogenud modell. «Ma arvan, et me õpime kõigest, mis me teeme. Muidugi olen ka mina midagi valesti teinud, aga ma arvan, sellest kõigest annab õppida, milline ma olla tahan. Minu elus on mõningaid asju, mida ma tagasi mõeldes ehk uuesti ei teeks. Aga ma arvan, et vahel tuleb midagi teha selleks, et õppetundi saada. Me kõik oleme vaid inimesed, kõik teevad vigu, aga nendest vigadest õpitakse ja need teevad sind tugevamaks.»