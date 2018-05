Naine küsib nõu: kuidas panna mees koristama?

«Koduste tööde tegemine võiks loomulikult olla jaotatud pereliikmete vahel. Ka pere suuremad lapsed, kui neid on, võiksid olla osalised kodutöödes. Nii garanteerime, et meie lapsed kunagi oma peret luues ei oleks arvamusel et kõik kodutööd ongi ainult ema teha.

Täiskasvanud mehe suhtumise muutmine on juba palju keerulisem. Abi oleks enesekehtestamisest mina-sõnumite abil. Ütle, et sul on probleem või mure, millest sa tahaksid mehega rääkida. Sõnasta täpselt käitumine, mis sind häirib (näiteks: «Kui su riided on jäetud diivani peale või põrandale…»). Seejärel ütle, milline mõju sellel käitumisel sulle on (näiteks: «… siis ma pean leidma aega, et su riided kokku korjata ja kappi panna»). Ja kõige lõpuks püüa anda teada ka oma tundest, mis sul selle kõige tulemusena tekkinud on («See teeb mind õnnetuks» või «Ma olen solvunud»).