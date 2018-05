Blake Lively kodustele naistele: ärge unustage, et meie sättimiseks läheb vaja bussitäit inimesi

Ryan Reynolds ja Blake Lively on paar, kes ilmselt paljude jaoks imetlusväärne paar. Mitte vaid seetõttu, et nende suhe paistab kõikjal silma erakordse positiivsusega, aga kuna kumbki osapool on edukas ka karjääris.

Edukas karjäär tähendab ka glamuurseid üritusi ja üleastumisi, millest hiljem meedia kõikjal galeriisid jagab. Viimseni lihvitud välimusega naised meediapildis on rajanud teed mitmetele probleemidele ühiskonnas. Blake Lively otsustas jagada pilti enda näitlejast abikaasa filmi esilinastuselt ning meenutada enda jälgijatele, et selline välimus ei olegi punasel vaibal poseerivatel naistel hommikul voodist tõustes.

«Palun, naised kodudes, ärge kunagi unustage, et vaja on bussitäit inimesi, et muuta meid punase vaiba jaoks jalustrabavateks,» kirjutab Lively. Seejuures tänab abilist, kes aitas tal enne üritust kleidi selga pressida. Positus on saanud rohkelt tähelepanu ning inimesed rõõmustavad staari inimlikkuse ja vahetu oleku üle.