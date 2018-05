Video: Kristen Stewart protestis punasel vaibal naiste riietusetiketi vastu

8.-19. maini toimub Cannes'i filmifestival, mida külastavad kõik suurimad filmistaarid. «Videviku»-saaga üks peaosalisi Kristen Stewart otsustas punasel vaibal kaamerate eest möödudes jalast võtta oma kingad. Mitmed usuvad, et näitlejanna kõndis treppidest üles paljajalu selleks, et protestida nii range riietusetiketi vastu.

Etiketi kohaselt peaksid naisterahvad kandma kontsi, mis muutub pikkade ürituste ajal üsna kurnavaks. Möödunud aastal väljendas Stewart vastumeelsust, et naised peavad riietuma teatud nõutud moel. «Inimesed saavad pahaseks, kui sa ei kanna kontsi või midagi,» rääkis näitlejanna. Stewarti sõnul on naistelt kleidi ja kontsade nõudmine sama jabur kui nõuda seda meestelt, kirjutab Independent. Naine on oma kontsade jalast võtmise eest pälvinud palju kiitust ja tähelepanu ka sotsiaalmeedias.