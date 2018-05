Naine avastas, et mehel on salajane pere viie kilomeetri kaugusel

Iga paari nädala tagant saatis Karen oma mehe Marki tööreisile kas Londonisse või Lõuna-Aafrikasse uskudes, et tal on truu ja pühendunud abikaasa. Mark oli tema sõnul väga toetav nii majanduslikult kui emotsionaalselt ning julgustas teda kaksikutest tütarde kõrvalt kodus oma firmaga tegelema, edastab Daily Mail.

Ühel õhtul, kui mees oli oma järjekordselt tööreisilt tagasi tulnud, tahtis naine teda aidata ja pakkis töölauale jäetud kohvri lahti, et sealt must pesu välja võtta. Riideid otsides leidis ta foto, millel oli kujutatud kolmekümnendates eluaastates naist ja 18-kuust poissi.

Karen sai kohe aru, et midagi on mäda. Sel ööl magas ta diivanil ja kui lapsed kooli saadetud, võttis ta mehega ette tõsise vestluse. «Ma hoidsin sõna otseses mõttes naise ja poisiga raamitud fotot käes, küsisin, et kes need on ja miks see pilt tema kohvris on. Mees vaatas mind mõni sekund vaikides, siis peitis kätega oma näo ja ütles: «Mul on nii kahju. Ma teadsin, et sa ühel päeval teada saad, ma nii kartsin seda hetke,»» jutustas naine, kuidas kõik välja tuli.

Mark selgitas oma naisele, et tal oli Belinda-nimelise naisega salasuhe ja neil sündis laps. «Ma ei suutnud nutmist jätta. Küsisin, et kuidas ta suutis mulle ja lastele midagi sellist teha. Mees ütles, et ta on mind alati armastanud, aga sattus olukorda, kust ei leidnud enam väljapääsu,» meenutas Karen.

Kuigi Karen arvas, et mehe salajane pere elab Londonis või Lõuna-Aafrikas, tuli välja, et nad elavad samas äärelinnas, kõigest viie kilomeetri kaugusel. Mees ei käinudki töö pärast reisimas – see oli vaid vale, et oma topeltelu edasi elada.

Tagantjärele sai Karen aru, et vihjeid mehe saladusele oli küll, kuid ta ei osanud neid tõlgendada. Näiteks tuli koju kirju, mis oli saadetud samast linnaosast. Marki sõnul teadis Belinda mehe esimesest perest, kuid Kareni sõnul on väheusutav, et ükski naine sellise elukorraldusega nõus oleks.