Neli üllatavat põhjust, miks silme alla kotid tekivad

Sa lähed näohooldusega liiale

Retinool, salitsüülhape ja glükoolhape on kõik tõhusad vahendid jume

ja naha välimuse parandamiseks, kuid need võivad ka nahka ärritada. Kui ükski neid aineid sisaldavatest toodetest satub õrnale silmaümbrusele liiga lähedale, võib see põhjustada tursumist ja tekitada silme alla kotte. Ärrituse leevendamiseks hõõrud silmi, aga see põhjustab omakorda põletikku, mis lõhub lõhub peenikesi veresooni. Vedelik lekib ümbritsevatesse kudedesse põhjustades veelgi suuremaid turseid. Näohooldusvahendeid kasutades kompa sõrmedega silme ümber – silmakoopa piir annab hästi aimu, kuhu ei tohiks kanget kreemi sattuda. Silmade ümber kasuta vaid silmaümbruskreemi, õpetab Oprah.

Sa ei loputa korralikult oma juukseid ja nägu

Kõige sagedamini põhjustavad silmalaugude dermatiiti (põletik, mis viib hõõrumise ja seega ka silmaaluste kottide tekkimiseni) šampooni, palsami või näopesuvahendi jäägid, mis satuvad silmalaugude kortsukeste vahele. Kui sinna lisada veel ripsmetušš, lauvärv ja silmameigieemaldi, milles on lõhna- ja säilitusaineid, siis võib nahaärritus vaid suureneda. Selle vältimiseks tuleb pead ja nägu pestes korralikult loputada. Kui sul on kalduvus nahaärrituseks, kasuta hüpoallergeenseid pesuvahendeid ja kosmeetikat, et oma silmi säästa. Lisaks tasub vältida bakterivastast ainet metüülisotiasolinooni, mis on näiteks paljudes meigieemalduslappides, sest see võib tekitada allergiale sarnast nahareaktsiooni.

Sa tarbid liiga palju soola

Süües palju soola hakkab keha vett kinni hoidma ja tursed tekivad ka silme ümber. Soola on pea igas toidus, aga mõnes on seda eriti suures koguses. Selle vastu ei olegi muud, kui tuleb tähelepanelikult vaadata, mida toit sisaldab ja palju selles soola on. Paljud näiteks ei tea, et kodujuust sisaldab väga palju soola. Mõned silmakreemid sisaldavad kofeiini, mis ahendab veresooni ja teeb silmaalused kotid väiksemaks. Abiks on ka see, kui saad silmadele teha külmkompressi.

Sa oled kiirelt kaalust maha võtnud