Nõid Alisa Mangi skandaalist: kedagi kinni ei seotud, mina seaduserikkumist ei näe

Eesti Rahvusringhäälingu Vikerraadio hommikuprogrammis käis 15. mail külas nõid Alisa, kes jagas kuulajatega oma seisukohta Igor Mangi ümber sumisevast skandaalist. Nõid Alisa ise varem Mangist midagi kuulnud polnud. «Ma üldse ei teadnud, kes see mees on. Sain teada eile-üleeile. Siis mulle seletati lahti, et see on siin kuulus vana astroloog ja räägiti, mis keiss temaga juhtus.»

Verde vaatas juttude peale internetist artikleid ja «Pealtnägija» videot: «No esimene mõte oli, et Eesti on päris väike. Kusagil Venemaal keegi ei teeks isegi välja sellisest juhtumist ega teeks mingit uudist. Tegelikult mul tekkis natuke selline lõbus tuju pärast seda... no kuidas mina näen asja. Esiteks, me kõik muutume kunagi vanadeks pervertideks. Saan aru, et mehike lõi külge nendele naistele. Minu jaoks see ilmselge. Aga ma ei näe suurt seaduserikkumist. Nad ei olnud lapsed, pedofiilia on seal juba välistatud.»

Selle peale kommenteeris saatejuht Taavi Libe, et politseini olevat jõudnud juba info, et ka alaealistega on sellised seigad juhtunud. Nõid Alisa sõnul oleks see teine asi, kui see kõik oleks tõestatud, mis tegelikult toimus: «Ma tean, kuidas need asjad toimuvad. Need Pealtnägijad ja nii edasi võtavad ühe protsendi tõsisest loost ja seda keeratakse-kruvitakse,» kirjeldab naine meediat oma silme läbi. Libe astub kolleegide kaitseks välja ja sõnab, et kuna «Pealtnägija» tegijad on ta kolleegid, siis see on puhtalt Verde arvamus.

Kuigi mitu meediaväljaannet küsitleb ohvreid ning juhtumitega tegeleb politsei, on siiski neid, kes Mangi ettevõtmises midagi kuritegelikku ei näe. Nõid Alisa on seisukohal, et midagi seadusevastast Mang toime pannud pole: «Vägistamist ei olnud, käperdamine seal-siin natukene... kas seoti kinni, kas hoiti ruumis kinni? Minule näiteks ei saa keegi niisama tulla ja toppida sõrmi sünnitamiskohta. Ma ei kujuta ette, et niimoodi võiks minuga teha.» Verde lisab, et tal ei ole absoluutselt Mangist kahju, kuna mees käitus nagu argpüks. «Ta käituski nagu pervert lõpuks. Kui ta teeks seda avalikult ja huumoriga ja ütleks: «Tulge, naised, avan teie alumisi tšakraid erilise programmiga, siis kõik kirjutaksid, et näete – mees veel praegu teeb, davai naised, tulge! Aga ei teinud nii, ise on loll».»