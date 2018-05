Fitnessiekspert: näen liiga sageli, et inimesed tulevad näljasena treeningule ja minestavad pärast paari minutit intensiivset treeningut

Palun selgitage, milline on normaalne kaal ja inimeste normaalne ning tervislik rasvaprotsent (keskmiselt)?

Ma pigem keskenduks rasvaprotsendile kui kaalule. Puhas lihasmass on rasvast raskem. See tähendab seda, et inimene läheb vormi ja muutub saledamaks ilma laialdase kaalukaota. Inimeste normaalne rasvaprotsent sõltub kahest tegurist - soost ja vanusest. 18- kuni 60-aastaste ning vanemate meeste normaalne rasvaprotsent on ligikaudu 10-25 protsenti, samas vanuses ehk 18 kuni 60 ning vanemate naiste rasvaprotsent on ligikaudu 20-34 protsenti.

Millist toitumist ja treeningut soovitate naistele, kes soovivad kaalust alla võtta?

Toitumine on kaalukaotuse puhul oluline – see ei tähenda seda, et kaalu langetamiseks pead näljasena trenni tulema. Selle asemel on hoopis oluline kombineerida erinevaid toite, mis varustavad sinu keha vajalike toitainetega ja see aitab portsjonite kogused kontrolli all hoida, regulaarselt süüa ning piisavalt palju vett juua (vähemalt 1,5 – 2 l päevas). Ainult korrapäraselt sööv inimene on tugev ja motiveeritud trenni tegema ning selle tulemusena kaotab ka kaalu.

Enne dieedi alustamist soovitan alati konsulteerida toitumisspetsialistiga. Kõike eelnevat kokku võttes soovitan kaalust maha võtta tahtjatel keskenduda mitmekülgsele toiduvalikule ja tasakaalustatud toitumisele, samuti kombineerida seda erineva intensiivsusega intervall- ja jõutreeningutega.

Kui tihti peaksid inimesed treenima, et nad oleksid terved ja heas vormis?