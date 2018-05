Kunstnikud Mari Relo-Šaulys ja Adolfas Šaulys: ehteid tuleb valida silmade ja südamega

Sellest tehnikast ma pole lõpuni aru saanud, nagu kahepoolne võitlus ja tulemust pole võimalik alati ette planeerida...väga võluv mäng!

Kui palju selle tehnikaga maailmas ehteid luuakse?

Adolfas:See tehnika pole kaasaegsete ehtekunstnike seas väga populaarne, sest pole võimalik kiiresti saavutada efektset tulemust. Niello nõuab pühendumist ja aega.

Taanis kasutab seda Per Suntum, Itaalias Giampaolo Babetto ja Giovanni Corvaja ning Leedus Vytautas Matulionis.

Millised teemad teie ehetes kajastuvad?

Adolfas:Teemad on väga erinevad, sõltub, millised protsessid meie ühiskonnas toimuvad. Oleme pigem realistid kui idealistid.

Kes on teie ehete kandjad?

Adolfas:Inimesed tulevad galeriisse, ostavad ja lähevad...Need kellega olen kohtunud, on olnud väga armsad, toredad ja intelligentsed inimesed...

Mari:Sõbrad, kindlasti. Muuseumeid ei saa vist ehtekandjateks pidada? Galeriidest ostetud ehete puhul meie ostjat ei tea, välja arvatud juhtudel, kui ehe tellitakse endale või kinkimiseks.

Mille järgi võiks inimene valida endale sobiva ehte?

Mari: Sümpaatia alusel.

Adolfas:Silmad ja süda valivad kõige paremini, kuid ma rõõmuga kuulaksin juttu, miks inimene valis minu tehtud ehte... Isegi kui ta ei ütle, siis tema valik on mulle suur kompliment.

Kas eestlased oskavad tänapäeval ehtekunsti piisavalt väärtustada?

Adolfas:Mis on piisav väärtustamine?... Vaadates, kui palju Tallinnas on ehtekunstiga tegelevaid noori inimesi, siis arvan, et ehtekunsti väärtustatakse. Ja mina väärtustan neid inimesi, kes oskavad väärtustada ehtekunsti.

Mari:Eestlased ostavad ja tellivad galeriidest ehteid, nii et ehtekandja oskab ehtekunsti väärtustada.

Olete osalenud paljudel näitustel. Millised on olnud kõige olulisemad/erilisemad väljapanekud?

Mari: Ühisnäitused Adisega on olnud kõik olulised, erilised samuti.

Me oleme seni alati valmistanud oma ehted ise, kujundanud ekspositsiooni ja tööd ka ise välja pannud.

Ühiselt tehes on meil mingil määral välja kujunenud tööjaotus. Mina ei ole tavaliselt rahul sellega, et tööd lihtsalt galeriiruumi välja panna,isegi kui nad on selle näituse jaoks spetsiaalset valmistatud ehted spetsiaalselt selle näituse jaoks valmistatud valguskappides ja muutun eriti õnnelikuks siis, kui leian võimaluse «lisafektideks».

«Viva la Vida!»näitust tehes saime äsja avatud näitusesaali «võtmed kätte»paar päeva enne avamist ja meie kohustuseks jäi ise ka saali valve korraldada. Kaks nädalat hommikust õhtuni galeriis veeta ja näitusekülastajatega suhelda ning kunstist vestelda tundus põnev, kuid mööblivaba ruum ise hirmutav. Diivan, külmkapp ja naaberlillepoest laenuks saadud toataim muutsid olemise õigeks ja toetasid lisaks kogu näitusekonseptsiooni.

Sama näitus liikus edasi Vilniuse vanalinna südames asuvasse galeriisse, kus näitusesaaliks oli erinevalt tavapärasest valgest kuubist paene kaarjate seintega tunnel, imepisikese aknaga otsaseinas. Siin hõljusid «Viva la Vida!»valgusega ehtekapid hämaras ruumis justnagu võluväel - pühaduse tunne. Tõeline eriefekt, kuid samas ka kriitiline koostöömoment, sest kastide paika saamine võttis Adisel poolteist ööpäeva.

Viimasel ühisnäitusel «VERTIKAAL»A-galerii seifis otsustasime, et kuna tavaliselt on nii, et tõeline ideede tulv saab millegipärast alati õige hoo sisse just selleks ajaks, kui ei ole enam võimalik töid juurde teha, vaid vaja need juba vaatamiseks välja panna, siis seekord me kolm nädalat kestva näituse jooksul teemegi sellesama käimasoleva näituse töid. Esimesel päeval oli paigas installatsioon - idee serv juba paistis. Kõik kümme näituseehet jõudsid galeriisse kahe nädala jooksul, valmissaamise järjekorras. Iga külastaja nägi erinevat näitust.

Adolfas:Kõik on nii erilised ja omal ajal väga olulised...Panen silmad kini ja sõrmega valin «Viva la Vida!»A-galeriis (praegune Hop galerii), «Perekond: A+M+MM»A-galerii seifis, «YES»Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis... Tundub, et ainult minu enda idee järgi tehtud tööd pole nii olulised kui koostöö Mariga.