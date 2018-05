6 nippi, mida sa kaalukaotuse kohta ilmselt ei tea

1. Ka tervislikust toidust võivad ülekilod tekkida

Paljud inimesed, kes oma kaalumurega minu poole pöörduvad, on osanud oma toidulaual olulised muudatused juba ise ära teha: sealt leiab palju rohelist, värsket ja isevalmistatut. Probleem on aga sellest, et toidulaud pole tasakaalustatud – seal on liiga palju süsivesikuid. Olen ise ka selle murega kimpus olnud ja tean, mis sa tunned. Kuidas aga teada, kust jookseb piir? Lahendus on analüüsida iga toitainet, mida roogade valmistamiseks kasutad, et saada aimu, mis kogused missugust toitainet on tegelikult tervislik ja kaalukaotuseks vajalik.

2. Suureks jäävad riided on parem indikaator kui enda kaalumine

Oled kindlasti kuulnud või kogenud ise, kuidas riided jäävad suureks, kuid kaalunumber ei taha alla minna. Seda juhtub eriti siis, kui lisaks toitumise muutmisele hakkad tegema trenni. Aktiivsusetaseme tõusu tõttu muutub su kehakoostis ehk rasva- ja lihasmassi suhe.

Mõnel inimesel jäävad riided mitu numbrit suureks, aga kaalunumber vaevalt liigub.

See pole sugugi halb, sest lihas kaalub rohkem kui rasv ja omakorda põletad sa nii rohkem keharasva. Ära muretse, kui lihasmass on teatud piirini suurenenud, siis hakkab ka kaalunumber kiiremini vähenema.

3. Maovähendusoperatsioon on tõsine samm

Minu arust pöörduvad liiga paljud inimesed kirurgi poole enne kui toitumisnõustaja poole. Lootus, et operatsiooniga kaasneb garanteeritud kaalulangus, võib olla lühike, kui söögiharjumustes miski ei muutu. Samuti on peensoole väljalõikamisel tõsised riskid (rääkimata sellest, et pead elu lõpuni neelama toidulisandeid, sest su enda seedesüsteem enam efektiivselt ei toimi).

Operatsioon ei päästa sind toitumise korrastamisest nagunii, sest peale operatsiooni pead olema ettevaatlik ja järgima toitumisel samasuguseid reegleid nagu seda ootan sinult mina – opijärgselt nõuab seda aga sinu arst.

Kui toitumiskavaga kaasneb samuti garanteeritud kaalulangus, miks mitte loobuda operatsioonist ja järgida kohe tervisliku toitumise ja liikumise reegleid?

4. Emotsionaalne ülesöömine on ohtlik

Pead hakkama ära tundma hea või halva emotsiooni ajendil söömist. Toitumist peavad reguleerima teised hormoonid, mitte need, mis su tujusid mõjutavad.

Kui tead, et oled emotsionaalne sööja, siis peaksid selle kõigepealt tuvastama ehk teadvustama!

Kui see tõeks osutub, siis võiksid vastutaktikana leida endale asendustegevused, mis su mõtted söömiselt mujale viiksid. Kui oled need tegevused leidnud, siis jäta need meelde ja kui emotsioonid sind jälle sööma kutsuvad, siis vali üks tegevustest ja proovi toidust hoiduda. Olukorra paranemisele aitab kaasa ka tervislik menüü ja sellest kinni pidamine, sest siis hakkavad tööle õiged hormoonid ning keha hakkab nende signaalidest isude tekitamisel lähtuma.

5. Ära kasuta «rasvapõletuse» toidulisandeid

Kas oled tähele pannud, et absoluutselt iga salendava toidulisandi pakendil on kirjas, et mõju avaldumiseks tuleb lisaks tableti neelamisele toituda tervislikult? Aga milleks siis tablett, kui tasakaalustatud toitumisest täiesti piisab?

Ma pole oma karjääri jooksul näinud ühtegi toidulisandit, mis oleks efektiivne ilma tervisliku toitumise ja trennita! Päriselt.

See peaks sind maa peale tooma ja andma mõtlemisainet, kas selle paarikümne euroga, mida igasse karpi uputada, poleks äkki mõttekam toidupoest kotitäis värsket köögivilja tuua?

6. Võid alati uuesti alustada

Mul on olnud mitmeid kliente, kellel pole esimesel korral õnnestunud soovitud kaalutulemusteni jõuda. Lihtsalt tuleb midagi ette ja mõte on hoopis mujal.

Kui ka sinul esimese hooga see ei õnnestu, siis ära loobu, vaid hoia seda vahetulemust, mis sul õnnestus saavutada!

Lähed edasi siis, kui oled jälle valmis, aga vähemasti ei pea sa alustama nullist! Kindlasti kaasa spetsialisti abi, kui tunned, et oled hädas. Üks hea näide on Riina – tal ei õnnestunud telesaate jooksul soovitud tulemust saavutada, kuid ta ei loobunud. Teisel katsel täitiski ta oma eesmärgi.