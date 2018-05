Teaduslikult tõestatud, tavainimeste kinnitatud: nipid, kuidas edukalt flirtida

Flirtimine on tõesti õpitav. Ranker uuris esmalt flirtimisteemalist teaduskirjandust ja uuris siis inimeste endi käest järele, millised nipid on muljetavaldava flirdi juures kõige olulisemad.

Keegi pole immuunne tõeliselt siiraste ja ausate komplimentide vastu. Hea sõna on meelitav ja jääb meelde. Komplimendi tegemine on kõige ideaalsem moodus, kuidas kellegi tähelepanu võita. Selleks tuleb aga vältida klišeesid ja labasusi.

Inimene tahab naerda. Nii meestele kui naistele meeldib see, kui keegi teeb nendega flirtides head nalja. Humoorikus teeb sind hetkega kütkestavamaks ja lisaks lõhub see jääd, et suhtlus sujuks ladusamalt. Nalja tehes peab muidugi ettevaatlik olema, et sa potentsiaalset kaaslast lõbustamise asemel hoopis ei solvaks.