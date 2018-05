Kahemehepidajast Inglismaa herstoginna Elizabeth Chudleigh pages skandaalide eest Eesti mõisatesse

Evelyn Pierrepoint FOTO: Repro

Enam polnud Elizabethi elus rahalisi muresid. Ta võis kulutada, palju soovis. Naine alustas Paradise Row'l oma maja ehitust, mille nimetas Chudleigh'ks (hiljem hakati seda küll hüüdma Kingstoni paleeks). See asus kohe Hyde Parki kõrval ning seal alustas ta meelelahutustega, planeerides pidusid kuninglikele sõpradele. 1760 andis ta suurepärase balli Walesi printsi sünnipäevaks. Tema vastuvõtud olid kõige paremini korraldatud ja neid külastasid ministrid, lordid ja välisriikide saadikud. Elizabethi pidudest ei suutnud kõrvale hoida mitte ükski seltskonnadaam.

Kingston house FOTO: Wikimedia

Hertsogiga sidus Elizabethi ühine kirg sportliku ajaviite vastu. Ta võttis hea meelega osa mehe kalapüügiretkedest ja korraldas Thoresby Hallis isegi daamide kriketivõistlused. Naine armastas muusikat. Neil oli oma lossikapell, mis musitseeris õhtusöögi kõrvale ja vihmase ilma korral võis Elizabeth kuulata muusikat päev läbi. Ta armastas hästi süüa ja juua. On säilinud kirjeldused sellest, kuidas ta keset õhtusööki oma apteekri abiga vabanes liigsest toidust ja seejärel söömist jätkas. Kui ta pärastlõunastele jalutuskäikudele siirdus, siis saatis ta ikka viis-kuus korda oma teenri koju, et see tooks šokolaadi, küpsiseid, teed või veini.

Elu tundus pealtnäha suurepärane. Seejuures jääbki täiesti arusaamatuks, miks Elizabeth 1759. aastal järsku oma abielu torkima hakkas. Nimelt sõitis ta Winchesteri, kus preester Amis, kes neid kunagi Herveyga oli laulatanud vaid tunnistajate juuresolekul, parajasti suremas oli ning lasi tal Laintoni kirikuraamatusse teha abielukande. Vahest tahtis ta kindlustada end juhuks, kui Kingstoni hertsog temast loobuma peaks? Vahest oli ta kuulnud, et Augustus Hervey vanem vend oli väga põdura tervise juures ja terendamas oli Bristoli krahvinna tiitel?

Reis Euroopasse

Järgnevatesse õnneliku kooselu aastatesse mahtus Elizabethi esimene reis Mandri-Euroopasse 1765. aastal Saksi kuurvürstinna Maria Antonia Walpurgise kutsel. See polnud just tavaline, et naised üksi reisimas käisid. Tõsi, meestele oli see tavaline teha vahel mõni Euroopa-tuur. Aga Elizabeth polnudki ju päris tavaline. Ta disainis ise omale luksusliku tõlla, kus oli diivanitaoline iste, öötool, tema ehete laegas, püstolid ja lahutamatu pudel Madeirat. Elizabeth jumaldas oma juveelide laegast, kandes seda kogu aeg kaasas. Püstolid enese kaitseks polnud iluasjad, nendega oskas naine väga hästi ümber käia. Kord olevat tal tõesti tulnud neid maanteeröövlite vastu ka kasutada. Saatjaskonda kuulusid šveitslasest husaar, apteeker, üks muusik ja Miss Bate.

Reis viis teda ka Saksamaale, kus ta pälvis Preisi kuninga Frederick Suure tähelepanu, kes olevat ühe peo kohta oma nõole kirjutanud, et «midagi eriti ei juhtunud, välja arvatud inglise leedi Madame Chudleigh, kes tühjendas kaks pudelit veini ja tantsides seejärel põrandale kukkus».

Salgamisega Kingstoni hertsoginnaks