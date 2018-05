7 Eesti tuntud naist avaldavad: just nemad on meie lemmikud aksessuaarivõlurid!

Laura Nestor, fotograaf: «Üks paljudest minu lemmikutest ehtemeistritest on Birgit Skolimowski. Birgit tegi mulle ja mu mehele ühe väga isikliku ehte, abielusõrmuse. Temaga koostöö oli väga inspireeriv ja loominguline. Tal oli idee, et me võiksime sõrmused teineteisele ise voolida, mida tema siis nö «vormistab». Imetlen teda inimesena, samuti tema ideid ja naudin tulemusi.»

Birgit Skolimowski FOTO: Erakogu

Piret Ilves, moekunstnik: «Ehteid oman ma vähe ja ilma erilise põhjuse või loota ma neid endale ka külge ei riputa. Igapäevaselt on viimase paari aasta lemmikud hõbedast kõrvarõnga täpid ja Kriss Eglite loodud «Teen mis tahan» käevõru. Aga ma olen absoluutselt lummatud Birgit Skolimowski loomingust, kelles on minu jaoks ideaalne annus pehmust ja minimalismi. Tema rippuvad lille seeria kõrvarõngad kummitavad mind juba pikalt ja kohe kui suudan otsustada, millised on just minu jaoks õiged, lähen neile järgi.»

Kai Lobjakas, Disaini- ja Tarbekunstimuuseumi direktor: «Vaatasin rahuloluga oma ehtesahtlitesse ja pean vaatamata kõigele ütlema, et ühte lemmikut muidugi ei ole. Kõik on erilised. Ma olen ehte suhtes tarbijana nii pimedalt kirglik kui ka kainelt kalkuleeriv. Hindan Eesti ehtekunsti väga kõrgelt ja alati võiks mu võimalused seda toetada olla paremad. On selge, et ehe toimib suurepärase suhtekorraldus- ja kommunikatsiooniinstrumendina ja on seega ka ausaks ja hästi toimivaks töövahendiks. Eesti kunstnike ehteid on kasvõi seda aspekti silmas pidades uhke visiitkaarina kanda ja see annab võimaluse ning loob pinnase põnevateks ja sisukateks vestlusteks nii maast, tööst kui iseendast.

Kuna ehtemaastik on nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt hästi tihe, siis hindan tohutult oskust leida oma kordumatu teema ja sõnum ning see veenvalt tööle panna. Paljude tuntud ja heade kunstnike kõrval on viimasel ajal mu südame tugevamalt põksuma pannud Annika Kedelauki viimased tööd. Noortest tegijatest on hästi põnev Hanna-Maria Vanaküla looming.

Kui leidudest rääkida, siis mõne aasta eest leidsin ühest kokkuostust Ülle Kõutsi tuntud headuses minimalistliku rinnanõela, mille soetasin hõbeda kilohinnaga. Huvitavad ajad on.»

Tanel Veenre ehted FOTO: Tanel Veenre

Mari-Liis Helvik, Anne & Stiil peatoimetaja: «Imetlen Tanel Veenre annet ühendada kaks nii vastandlikuna näivat poolt – luua ainulaadset ehtekunsti, mis kuulub kunstisaali ja samal ajal müüa ehteseeriaid, mis on võrratult praktilised kuid ka tõelised pilgupüüdjad, defineerides koheselt kandja välimuse. Kui vaadata ringi mistahes avalikul üritusel, on neid naisi, kes «veenreid» kannavad, märkimisväärselt. Mulle meeldib, et ta on toonud kunsti rahva sekka, saalidest välja, loonud midagi, mida saab endale lubada sisuliselt iga naine. See on killuke unistust, mis on kättesaadav.»