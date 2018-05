Kuus põhjust, miks müüjana töötamise kogemus sulle kasuks tuleb

1. Kaubandus sobib esimeseks kogemuseks: töö teenindajana on hea algus karjäärile: kui saad hakkama teenindajana, saad hakkama igal pool.

2. Kaubanduses töötades teed inimestele rõõmu: teenindaja professionaalsus ja sõbralikkus teeb heaks ka kliendi tuju. Väliskülalistajate jaoks on teenindajad tihti ainsad kohalikud, keda nad kohtavad – sellest kogemusest sõltub, kuidas Eestit hiljem mäletatatakse ja mida teistele räägitakse.

3. Müüja oskuste komplekt on muutumises: töö muutub üha keerukamaks ja koos sellega tõuseb ka ameti prestiiž. Samuti kasvab töötasu – kaubanduses on viimastel aastatel palgad kasvanud Eesti keskmisest kiiremini.

4. Klienditeenindaja päevad on kui kirju lapitekk. Iga päev kohtad uusi ja erinevaid inimesi ja põnevaid väljakutseid.

6. Klienditeeninduses omandatud oskused aitavad ka hilisemas elus empaatiliselt ja viisakalt kolleegide ja klientidega hakkama saada. See on oskus, mida vajad igal eluajal ja igas vanuses. Eriti väärtuslikud on sellised oskused tulevastel kaubandusjuhtidel.