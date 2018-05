Edukate kaalulangetajate 7 harjumust, mis toovad tulemusi

1. Nad toituvad tervislikult

See on KÕIGE sagedasem ja ka kõige olulisem edu võti igaühele, kes soovib kaalu langetada ning seda ka edaspidi kontrolli all hoida. Laias plaanis toimub kaalulangetus siis, kui kulutad rohkem kaloreid, kui sööd. Põhimõtteliselt on võimalik end ka tervislikust toidust ülekaalu süüa kui toiduga liialdada. Kui aga jätad kõrvale maiustused, koogid-pirukad ja asendad need korraliku ja täisväärtusliku toiduga, on sinu toidu kalorsus juba iseenesest suure tõenäosusega palju madalam. Toitainerikkast einest omakorda, saab sinu kõht kiiremini täis ja püsib täis kauem. Sellega ennetad ülesöömise riski ja ka näksimise vajaduse toidukordade vahel. Seega – tervislikud toitumispõhimõtted ON kõige alus.

2. Nad planeerivad oma tegemisi ette

Ebaõnnestud planeerimisel planeeri ebaõnnestuma – karm, aga tõsi! Tööl sa ilmselt planeerid hoolikalt enne, kui mõne olulise projekti kallale asud. Mis oleks, kui kannaksid selle üle ka muudele elualadele? On see siis oma nädala treeningplaani kavandamine või toidukordade ettevalmistus, planeerimine aitab sul igal juhul paremini oma rutiinidest kinni pidada ja muuta need oma elustiili osaks.

3. Nende treeningud on sellised, mida nad ka tegelikult naudivad

See on jätkusuutliku treeningu võti – sa pead leidma trenni, mis sulle päriselt meeldib. Paljud edukad kaalulangetajad on enne treeningutega alustamist öelnud, et nad ei ole üldse «trenniinimesed». Siis aga, on nad leidnud selle, mis neile ka tegelikult meeldib. Vahet ei ole, kas see on midagi tantsulist, mõni meeskonnaala, rattasõit, jooksmine või jõutreening. Oluline on, et treening oleks sulle mitte kohustus vaid meeldiv tegevus, mida sa põnevusega ootad. Ainult trenni, mida sa naudid, teed sa ka paari nädala, kuu või aasta pärast.

4. Nad on järjekindlad

Järjekindlus on oluline nii treeningutes kui toitumises. Kui näed, et graafik kisub kiireks ja sa ei saa tavapärases mahus trenni teha, siis tee lühemalt. Oluline on, et sa seda teeksid! Jõusaali asemel leia kasvõi kodus oma 15-20 minutit ja tee oma treening lihtsate vahenditega. Toitumiskavast leiad ka kiireteks perioodideks road, mida saab väikese ajakuluga valmistada.

Tagasi hüpates eelmise puntki mõtte juurde – kui oled hästi planeerinud, siis oled tõenäoliselt ka kiireteks perioodideks hästi ettevalmistunud. Kui juhtub, et oledki libastunud – mõned trennid vahele jätnud või haaranud midagi eriti ebatervislikku, ära lase «kõik-või-mitte-midagi» mõtteviisil enda üle võimust võtta vaid jätka sealt, kus enne pooleli jäi.

5. Nende tervislikud harjumused saavad osaks nende elustiilist

Kui räägime kaalulangetusest, ei ole siin kahjuks kiireid lahendusi, mis oleksid samal ajal ka tervislikud. Tervislik kaalulangetus nõuab mõnevõrra pingutust ja järjepidevust. Teinekord ka rasket tööd. Kiired ja äärmuslikud meetodid – kõikvõimalikud kiirdieedid ja 4-tunnised treeningsessioonid, ei ole järjepidevad ja püsivaid tulemusi nendega ei saavuta. Püsivad tulemused tulevad järjekindlatest harjumustest, mis saavad loomulikuks osaks sinu igapäevarutiinist.

6. Nad kuulavad oma keha

Paljud toitumiskava kliendid on täheldanud, et uued toitumisharjumused ei tähenda mitte ainult kaalulangust vaid selle mõju on palju kaugeleulatuvam, mõjutades ka üldist rahuluolu, tervisenäitajaid, enesetunnet ja energiataset.

Sama lugu on treeningutega – on ju teada tõde, et treeningud ei mõjuta mitte ainult sinu füüsist vaid ka meeleolu ja energiat. Niipea, kui oled söönud midagi ebatervislikku või jätnud ära oma harjumuspärase treeningu, annab sinu keha sellest märku. Jälgi oma enesetunnet ja meelolu. Märkad muutust? Siis tegutse vastavalt.

7. Nad seavad end pririoteediks