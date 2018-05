Kui palju tohib rase naine päevitada?

Päikesekiirgusel ehk UV-kiirgusel on inimorganismile nii kasulikke kui ka kahjulikke toimeid. Kasulikuna saab välja tuua D-vitamiini tekke organismis, immuunsuse tugevnemise, ainevahetuse, vereringe ja naha kaitsevõime paranemise. Negatiivsed mõjud on näiteks naha enneaegne vananemine, põletus, nahavähi ja silmahaiguste riski märkimisväärne tõus.

Raseduse ajal on naise nahk ka tavapärasest tundlikum ning päikesepõletus seetõttu kiirem tekkima. Lootele võib päevitamise juures kahjulik olla see, kui pikast päikese käes viibimisest tekib naise kehas vedelikupuudus või ülekuumenemine.

Pärast pikka talve on meie laiuskraadil elavatel inimestel D-vitamiini varud praktiliselt otsakorral. D-vitamiin on kehale tervena elamiseks vajalik. D-vitamiin on vajalik ka lootele, et tema luud normaalselt areneksid.