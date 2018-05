Lihtsad reeglid, kuidas öösel paremini magada

Michigani Ülikooli neuroloog dr Cathy Goldstein jagab Oprah’s soovitusi, mida hea une jaoks ära teha.

Termostaat

Ideaalne magamistemperatuur on 15,5-20 kraadi sooja. Palavamas ruumis hakkad higistama, et end maha jahutada, liiga jahedas tekivad aga külmavärinad, et keha soojendada. Mõlemad on ühtviisi häirivad ja segavad rahulikku und.

Pimendavad kardinad

Und võib häirida juba see, kui naabri aiast paistab aknasse aiavalgusti. Kata oma aknad paksude ja tumedate kardinate või rulooga, et igasugune valgus välistada.

Äratuskell

Kui kasutad äratuseks elektroonilist äratuskella või telefoni, siis seadista see nii (või hangi uus kell), et see kuvaks vaid punakat-kollakat valgust, mitte sinist või rohelist valgust. Soojemad toonid häirivad vähem und.

Ventilaator

Ühtlane mõõdukas müra võib aidata sind unne suigutada. Palava ilmaga sobib selleks hästi näiteks ventilaator, mis õhku ringi ajab.

Padjad

Tolmulestaallergia on väga levinud ja võib öösel su hingamist nii palju takistada, et hakkab und segama. Uuri, kas saad oma madratsile ja patjadele peale tõmmata spetsiaalse katte või osta üldse allergiavabad voodipesud ja uue madratsi.

Madrats

Seljaprobleemide korral tuleb võtta kõvem madrats. Kui sul hakkab magades kergesti parem, võiksid proovida pigem vedrumadratsit, sest enamasti ei hoia need soojust niimoodi kinni nagu paljud vahtmaterjalist madratsid hoiavad.

Lemmikloomad

Mõned inimesed väidavad, et lemmikloom aitab neil paremini magada. Enamasti on aga vastupidi, sest kassid ja koerad sahmivad öösel palju ringi ning äratavad sellega ka oma peremehe.

Lambipirnid

Energiatsäästvad LED- ja CFL-pirnid kiirgavad piisavalt sinist valgust, et see mõjutaks aju ja rikuks ka öösel une ära. Lülita selliste pirnidega lambid umbes kaks tundi enne magamaminekut välja. Sooja valgusega tavalised hõõglambid samal moel ajutegevust üles ei kruti.

Televiisor

Ka televiisor ja muud ekraanid kiirgavad sinist valgust. Lisaks võib telerivaatamine olla hilisõhtul liialt psühholoogiliselt stimuleeriv, et seda enne magamaminekut teha. Kui film kestab kaua, on ka suurem kiusatus see lõpuni vaadata ja ööuni on selle võrra lühem.

Telefon