Erkki Bahovski: elagu noorpaar – või on see pidu katku ajal?

Kuninglik pulm, eriti veel siis, kui tegemist on Briti kuningakojaga, erutab ikka maailma. On ju selle riigi kuningate abielud (või ka vallaliseks jäämine) tähendanud mõnikord lausa maailmaajaloolisi pöördeid ja uue ajastu alguseid. Prints Harry ja Meghan Markle’i abiellumine midagi sellist muidugi kaasa ei too – esiteks pole enam need ajad ja teiseks pole Harry troonipärimisjärjekorras sugugi mitte esimene. Maailma huvitab tänane laulatus ometigi, kuigi mõningatel hinnangutel aitab see kinnistada Ühendkuninriigi kui muuseumi kuvandit.